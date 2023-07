LeBron Jamesi pojal seiskus trennis süda

38aastane LeBron James on aastaid rääkinud, et tema unistus on mängida koos pojaga NBAs samas tiimis. Bronnyl on võimalik profiks minna pärast oma esimest ülikooliaastat ehk järgmisel suvel. „Loomulikult on mul tõde taga. Mõistagi pean ma jätkuvalt oma keha eest hoolt kandma ja vaimu värskena hoidma. See, et minu soov on temaga koos mängida, ei tähenda, et see on ilmtingimata ka tema oma. Ja see on minu jaoks täiesti okei. Minu ülesanne on oma poega toetada ja tema teeb, mida ise tahab. See ongi minu kui lapsevanema ülesanne,” ütles LeBron James tänavu mais.