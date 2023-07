FOTOD | Differt loovutas nimeka itaallanna vastu eduseisu ja Eesti epeenaiste individuaalne MM lõppes nukralt

Viimase kolmandiku alguses tekkis juba lootus, et Differt keerab vaekausi enda kasuks - ta rühkis seisult 5 : 5 juhtima 8 : 5. Kuid veidi enam kui minut enne vehklemisaja lõppu särasid tablool taas viiginumbrid (9 : 9). Tasakaal püsis viimaste hetkedeni, kuni Flamingo tegi üheksa sekundit enne kella kukkumist sisuliselt otsustava torke - 11 : 10. Seejärel pidi Differt pea ees rünnakule tormama ning vilunud vastane pareeris kõik need katsed.

Kui Differt võitis veidi enam kuu aega tagasi karjääri esimese täiskasvanute tiitlivõistluste medali - individuaalse EM-pronksi -, siis Fiamingo on pärjatud vaat et kõikvõimalike autasudega. Itaallanna auhinnakapis on individuaalne olümpiahõbe (Rio 2016), kaks MM-tiitlit (2014 ja 2015) ja mullune pronks, kaks EM-hõbedat (üks eelmisest aastast), lisaks veel rida võistkondlikke medaleid.