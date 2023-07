Abieluranda sõudev Kotsar olümpiaturniirile ei tule, kõrvale jääb veel mitu põhimängijat

Rahvuskoondist ootab enne Tondiraba Jäähallis peetavat turniiri ees kolm kontrollmängu, kui tuleval nädalal kohtutakse kahel korral võõrsil Ungari koondisega (3. ja 4. augustil) ning korra võõrsil MM-finaalturniiriks valmistuva Soomega (9. august).



Möödunud sügisel EM-finaalturniiril osalenud koondisest jäävad olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniirist eemale erinevatel põhjustel Maik-Kalev Kotsar, Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing, Janari Jõesaar, Martin Dorbek ja Sten Sokk.



„Sel suvel on mind isiklikus elus ootamas ees suursündmus, kui sõuan augustis abieluranda. Kindlasti oleksin soovinud Eesti koondist esindada kodusel turniiril, aga kuna pulmad on üks elu tähtsamaid ning pikalt ette planeeritud sündmuseid, siis kahjuks sel suvel mind koondisesärgis mängimas ei näe,“ sõnas tänavu Euroliigas väga hea debüüthooaja teinud Baskonia keskmängija Maik-Kalev Kotsar Eesti korvpalliliidu pressiteate vahendusel ning lisas: „Aga kindlasti hoian koondise tegemistel silma peal ja elan nende tegemistele kaasa.“



Juuli keskpaigas andsid Euroliiga ja FIBA korvpallifännidele rõõmustava uudise, mis tähendab, et uuel hooajal on Euroliiga mängijatel võimalik oma rahvuskoondiseid esindada ka hooaja sees. „See on kindlasti väga äge ja positiivne uudis, et lõpuks kokkuleppele jõuti. Kui vähegi võimalik ja tervis on korras, siis tahan alati koondist esindada,“ andis 26-aastane Baskonia mängumees rõõmustava sõnumi Eesti korvpallifännidele.



Eesti meeste korvpallikoondise kandidaadid OM-eelvalikturniiriks