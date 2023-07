Tour de France ja doping – kes neid jõuaks lahuta?

Skeptitsismi põhjus on lihtne: rattaspordi minevik on hämar, et mitte öelda kottpime. Issanda päike läheb enne looja, kui jõuame kõik dopinguskandaalid kokku lugeda. Markantseim on mõistagi Lance Armstrongi juhtum. Ameeriklane võitis aastatel 1999-2005 Prantsusmaa velotuuri seitse korda järjest, ent osutus hiljem valemängijaks ja pidi kõik trofeed loovutama.

Tänavu pakkusid huvilistele oivalise duelli taanlane Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) ja sloveen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), kel kummalgi pole teadaolevalt hingel ühtki pattu, aga ometi uurisid ajakirjanikud neilt tuuri vältel: „Ega te juhtumisi dopingut tarvita?“

Ei tarvita, kinnitasid nad.

Millega Vingegaard ja tema tiim nii võimsaid esitusi selgitavad? Kuidas nad suhtuvad dopingukahtlustesse? Mis pilguga vaatasid tänavust tuuri rattaspordist lugupidavad Kristjan Port (Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA nõukogu liige) ja Joosep Susi (kirjandusteadlane ja Kuku raadio saate „Spordireporter“ üks juhte) – kas rahuliku või kahtlustava?