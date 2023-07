SUPER: Eneli Jefimova tegi MMi finaalis Eesti ujumisajalugu! Treener: hea ujumine ja aeg, aga Enelil on hetkel vorm parem kui see aeg

Jefimova läbis eelujumises võistlusmaa 1.06,54ga, mis andis üheksanda koha. „See on Eneli karjääri kõige kiirem eelujumine ja parem aeg kui Jaapanis olümpial ujudes, nii et see on kindlasti hea,“ ütles Hein.

Eelvõistluse parima tulemuse 1.04,67 saavutas Meilutyte. „Rinnuliujumise tase on siin väga tugev. Ajaga 1.06,9 jäädi juba poolfinaalist välja. Eelmisel aastal sai poolfinaali 1.07,4ga ja Eneli ujus 1.07,0,“ võrdles Hein.

Täna kell 14.33 algava poolfinaali poole kiikas treener lootusrikkalt. „Kaotada pole meil midagi ja finaali pääsuks peab riske võtma. Näha on, et Ruta Meilutyte on maailmarekordi vormis ja ehk temaga võidu ujumine toob ka meile hea aja ja edasipääsu,“ lausus Hein, kelle hoolealusele kuuluv Eesti rekord on 1.06,36.

Maailmarekord 1.04,13 püsib 2017. aastast ameeriklanna Lilly Kingi nimele. Täna sai ta kirja 1.05,93 ning jõudis neljanda tulemusega poolfinaali.

Kregor Zirk ujus 200 meetrit vabalt 1.48,00ga, mis andis 28. koha. Eelujumise kiireim oli ameeriklane Luke Hobson, kes läbis võistlusmaa ajaga 1.45,69. Viimasena pääses poolfinaali Šveitsi esindaja Antonio Djakovic, kelle tulemus oli 1.46,70. Zirkile kuluv Eesti rekord on 1.46,10.

„Soojendusel oli üsna keeruline leida head tunnetust ning mingit rolli mängis kindlasti eilne pettumus. Ujumine ise oli asjaolusid arvestades isegi päris soliidne. Ei midagi katastroofilist, aga ei midagi erilist samuti. Harju keskmine, nagu öeldakse,“ võttis Zirk soorituse ühismeedias kokku.

Ta lisas: „Homme on veel 200 meetri liblikujumine. Proovin kivist vett välja pigistada ning teen kõik endast oleneva, et võistlustele väärikas punkt panna.“