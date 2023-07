SUPER: Eneli Jefimova tegi MMi finaalis Eesti ujumisajalugu

Täna kell 14.33 algava poolfinaali poole kiikas treener lootusrikkalt. „Kaotada pole meil midagi ja finaali pääsuks peab riske võtma. Näha on, et Ruta Meilutyte on maailmarekordi vormis ja ehk temaga võidu ujumine toob ka meile hea aja ja edasipääsu,“ lausus Hein, kelle hoolealusele kuuluv Eesti rekord on 1.06,36.

Ta lisas: „Homme on veel 200 meetri liblikujumine. Proovin kivist vett välja pigistada ning teen kõik endast oleneva, et võistlustele väärikas punkt panna.“

Meenutagem, et avapäeval sai 24aastane tartlane 400 meetri kroolis 3.48,43ga 16. koha. „Kui paned kõik munad ühte korvi ja näed sellist tulemust tablool, siis pettumus on suur. Finaalipääs oleks olnud ehk liiga suur amps, aga olümpiamängude A-norm 3.46,78 oli treeningtulemuste põhjal täiesti tehtav. Kaks ala on veel ees, kuid suuri lootusi ma seal ei hellita. Olen aus ja ütlen, et ei ole suurt vahet, kas lõpetan tiitlivõistlustel 10. või 50. kohaga, sest olen oma karjääris juba sellises punktis, kus edukas esinemine on minimaalselt finaali pääsemine,“ kirjutas Zirk pärast esimest võistlust.