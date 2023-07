Maailmameister Jasmiin Üpraus: Eestis ehitatakse masinaid palju kvaliteetsemalt kui mõnes suures riigis

See, et tehnikaga seotud spordis on tugevad eelkõige mehed, on pigem müüt, mille lükkab ümber ka Eesti üks edukamaid naismotosportlasi Jasmiin Üpraus. Tema nimel on 2022. aasta maailmameistritiitel püstiste jetide GP1 võistlusklassis, aga ta on ühtlasi Eesti aasta naissportlase auhinna kolmekordne nominent, kel on parasjagu käsil järjekorras kuues MMi hooaeg.