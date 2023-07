Flora sai koduliigas ootamatu keretäie. Peatreener Henn: tuleb ausalt öelda, et asjad ei suju praegu kõige paremini

Flora peatreener Jürgen Henn ütles vahetult pärast mängu, et sellised kaotused on meeskonnale ja treenerile rasked. „Meil pole võib-olla eelmistel aastatel raskeid perioode olnud. Praegu tuleb ausalt öelda, et meeskonnal pole paraku kõige lihtsam olnud. Ei suju kõige paremini. On olnud mänge, kus eelmistel aastatel oleme ära otsustanud, sel aastal oleme jätnud väravad löömata ja mänginud viiki,“ arutles ta Soccernet.ee otseülekandes.

Henn lisas, et raske aeg tuleb lihtsalt üle elada. „Eks ta üldjuhul käib läbi raske töö. Tuleb teha õige analüüs, õiged muutused. Loodetavasti saame ka mingid mängijad tagasi, kes aitavad muutust tuua. Energiat ja elu on vaja, ega need muutused ei käi nipsust. Tulevad läbi töö ja kannatamise. Õnneks tabeliseis on okei. Kuigi meil on raske, siis oleme liidrist ainult punkti kaugusel. Olukord on veel väga okei. Selle nimel saame töötada. Võib-olla on juba järgmises voorus võimalik kõik ümber pöörata. Peame aktsepteerima, et praegu on nii. Midagi ilustada pole mõtet ega ole vaja,“ resümeeris Flora pealik.