KOMMENTAAR | M-Sport pole Tänaku vääriline

Mõistagi olid need ilusad sõnad ja ega saanukski eeldada, et Tänak oleks M-Spordiga liitumist kommenteerinud umbes nii, et „mis seal ikka loota, pistan oma palga tasku ja annan vähe gaasipedaalile kuuma“. Ent olgem ausad: Milleneri optimismil polnud 2022. aastat meenutades küll nii suurt alust. Meeskondlikus arvestuses kaotas M-Sport mulluse hooaja lõpuks Toyotale 268 ja Hyundaile 198 punkti võrra; individuaalselt oli tiimi parim Craig Breen, kes lõpetas hooaja seitsmendana, kuid jäi ilmameistriks kroonitud Kalle Rovanperäst maha 171 punktiga. Realist küsiks: kas ja kuidas on sellist marginaali autospordis kahe hooaja vahepeal võimalik tagasi teha, või veelgi enam, enda kasuks pöörata?