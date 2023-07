VIDEO | Messi tegi USAs unelmate debüüdi ja pani kohale tulnud superstaarid ahhetama

Interi omanikeringi kuuluv David Beckham oli väheke sisukam. „Kui me karistuslöögi teenisime, siis teadsin kohe, et nii see peabki minema. Kui väljakul on Leo ja Sergio, siis just sellised asjad sünnivadki. Meie fännidele oleks ju piisanud ka sellest, kui nad oleks lihtsalt näinud Leod mängimas, aga selline lõpp oli fantastiline. See on suur asi kogu meie riigi ja MLSi jaoks.“