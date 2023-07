Ralli lõppu ootav Tänak leidis probleemile kiiresti lahenduse, WRC2 poodiumikohta sihtinud Linnamäe sõitis kraavi

Pärast viieminutilist ajakaristust seadis Ott Tänak omale eesmärgiks kerkida Rally Estonial kaheksandaks. See eesmärk sai saavutatud oodatust ehk isegi varem, kuid paistab, et rahulikult finišisse veereda ta siiski ei saa. Pärastlõunase esimese kiiruskatse järel tõdes M-Spordi esisõitja, et hoolduspausi ajal oli meeskond teinud eksimuse ning pidi seetõttu keskenduma lihtsalt ellujäämisele.