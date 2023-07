Neli korda NBA tähtede mängul osalenud staar hakkab pallima Euroliigas

Walkeri viimaseid aastaid on seganud rasked traumad, mistõttu on hooajad jäänud poolikuks. Veel 2019/2020 viskas ta Boston Celticsi eest keskmiselt 20 punkti, aga pärast seda on ta mänginud nelja aastaga 328 võimalikust põhihooaja mängust kokku vaid 145.