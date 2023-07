Tänak: kaheksas koht peaks olema võimalik

Eestlane on loomulikult pettunud, et ei saa võidelda kodupubliku ees võidu nimel, kuid tänase hommikupoolikuga võis ta jääda rahule. „Sooritusvõime poolest Toyotadest ja Hyundaidest selgelt maas. Aga riskimiseks on vaja keerukamaid kohti. Seega on mul tegelikult päris hea meel siin olla,“ lausus Tänak Raadi teeninduspargis.