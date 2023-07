OTSEBLOGI JA GALERII | Ülivõimas Rovanperä tegi Rally Estonial puhta töö, kaheksandana lõpetanud Tänak teenis punktikatselt pisut lisa

Juhib jätkuvalt Andreas Mikkelsen, kellel on 9,8sekundiline edu Sami Pajari ees. Norralane ütles, et punktikatsel on eesmärk eelkõige finišisse jõuda, et võit kindlustada. Vahepeal katkestanud ja hiljem uuesti rajale naasnud Oliver Solbergi vastu läheb viimase katse võitmine ilmselt raskeks, seega ralli üldvõit on mõistagi olulisem.