OTSEBLOGI JA GALERII | Rovanperä kerkis Rally Estonial uueks liidriks

Tänak jõudis neljapäeva hommikul mootoriprobleemide tõttu testikatse läbida vaid korra, misjärel tuli siirduda hooldusparki, et see ära vahetada. „Sellisel kiirel rallil nagu seda on Rally Estonia on võistlusmoment [selle karistusega] kindlasti läinud, aga ralli katsume ikka ära sõita,“ kurtis Tänak pärastlõunal Eesti Rahva Muuseumis asuvas võistluskeskuses ajakirjanike ette jõudes.