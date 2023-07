GALERII | Kui isegi meetri pealt ei saa palli tühja väravasse, siis ongi keeruline eurosarjas võita. Paide peatreener pärast kaotust: olen tiimi üle uhke!

„See on jalgpall,“ nentis Paide peatreener Ivan Stojkovic. „Arvan, et väärisime enamat, aga peame aktsepteerima tulemust. Arvan, et mängisime väga hea mängu. See ja teine liigamäng Floraga on mu kaks kõige paremat mängu Paide peatreenerina. Tean, milline oli plaan ja ettevalmistus. Me ei skoorinud, aga tekitasime palju võimalusi. Mina võtan vastutuse. Olen uhke, kuidas tiim täna mängis. Olen pärast mängu suurem optimist kui enne.“

Ka (pool)kaitsja Karl Mööl näeb tulevikku helgetes toonides, sest lõpuks ometi on tekkinud nende mängu loogika.