GALERII | M-Spordi pealik Tänaku ajakaristusest: pettumus annab veel pikalt tunda

Enne, kui Rally Estonial läheb päris kihutamiseks, anti nii ralliässadele kui ka tiimipealikele sõna Tartu Raekoja platsil asuval stardipoodiumil. M-Spordi boss Richard Millener vabandas fännide ees, et Ott Tänakule karm ajakaristus määrati. Hyundai pealik Cyril Abiteboul tundis talle kaasa, meenutades seejuures Thierry Neuville'i diskvalifitserimist Keenia rallil „s*taste“ reeglite pärast. Tänak ise tõdes, et pinge on läinud, kuid lubas sellegipoolest võidelda punktide nimel.