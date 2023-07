Rally Estoniat suure ajakaristusega alustav Tänak: võistlusmoment on läinud, aga ralli katsume ikka ära sõita

Ott Tänaku ja Martin Järveoja (M-Sport) jaoks sai tänavune Rally Estonia sisuliselt läbi juba enne seda, kui see alatagi jõudis: neljapäevahommikusel testikatsel tabasid nende Fordi mootorit nii tõsised probleemid, et see tuli hoolduspargis ära vahetada. Vastavalt reeglitele tähendab jõuallika vahetus enne avakatset aga viieminutilist ajakaristust ja nii on selge, et kui konkurente ei taba Lõuna-Eesti teedel just erakordne ebaõnnelaine, pole Tänakul ja Järveojal sedapuhku kõrgete kohtade nimel võimalik heidelda.