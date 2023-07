Viaplay lahkub Baltikumist

Viaplay Group sai hiljuti uue tegevjuhi ja juhtkonna, kes heitsid grupi majandustegevusele kriitilise pilgu. 13. juulil teatati, et varasem 2023. aasta majandusprognoos on tühistatud, täna avaldati esimese poolaasta vahearuanne, kus oli kirjas ka rida, et Baltikumist väljumine läheb firmale maksma 540 miljonit Rootsi krooni (ümmarguselt 47 miljonit eurot).