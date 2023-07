ÕL VIDEO JA GALERII | SUUR LUGU | Joel Pärle: „Veelauast võiks tulla uus murdmaasuusatamine, olgem ausad, tippude tulemused on meil ju praegu paremad.“

Ligi 11 aastat veelauaga tegelenud Simon Pettai hoiab enda nimel maailmarekordit, kus ta sõitis seitsme sekundiga mööda käsipuud 72 meetrit. Pettai nõustus, et veelauasport pole Eestis veel piisavalt suureks kasvanud. „Meie sõitjate tase on tõesti üsna kõva, aga Eesti rahvale see veel nii palju ei tähenda, oleme alles sinnapoole teel,“ sõnas ta. Pettai on läbi ajaloo ka esimene sõitja Baltikumis, kellele luuakse 2024. aastal isiklik veelaua mudel.

Männiku veelauapargis oma teed alustanud Silver Milpak nõustus, et süda valutab Harjumaa ringkaabli pargi puudumise pärast ning kommuun peab kasvama. „Inimesed võiksid aru saada, mis see veelauasport on ja mõista, et see pole soojade riikide teema, vaid ka Eestis olemas,“ ütles ta.

Kolm aastat tagasi avati Põltsamaal Eesti esimene ringkaabliga veelauapark ning äsja avati teine ka Põlvas. „Kahe mastiga rajal võtab 5000 inimese koolitamine ligi 15 või 20 aastat. See arv sõitjaid võiks olla esmane eesmärk. Ringkaabliga pargis on läbilaskevõime suurem ning harrastajate hulk kasvab kiiremini. Rohkem veelaudureid annab parema võimaluse katuseorganisatsiooni toimimiseks. Täna ma usun, et 15 aastat enam ei lähe ning pigem saavutame eesmärgi umbes seitsme aastaga. Inimesed siiani lihtsalt veel ei teagi, misasi see veelauasport on,“ tõdes Põltsamaa veelauapargi juht Joel Pärle.

Järgmiseid aastaid peavad veelaua entusiastid oluliseks ning määrava tähtsusega saab olema treenerite kvalifikatsioon ning missiooniga juhendajate olemasolu.