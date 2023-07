GALERII | Rally Estonia teeninduspargis käis MM-etapi eelõhtul vilgas askeldamine

WRC sarjas on sõidetud seitse etappi ning enne Rally Estoniat on valitseval maailmameistril Kalle Rovanperäl (Toyota) individuaalarvestuse liidrina koos 140 punkti. Teine-kolmas on soomlase meeskonnakaaslased Elfyn Evans 99 ja Eestis mitte osalev Sébastien Ogier (Toyota) 98 punktiga.