Levadia kapten Rasmus Peetson enne euromängu: loodetavasti suudame Slovakkias tehtud vigu vältida

Levadia kapten Rasmus Peetson sõnas täna toimunud pressikonverentsil, et meeskond on võõrsil seitsmekordse Slovakkia meistri vastu saadud kaotusest taastunud ning tiimi vaim on hea.

„Me oleme kõvasti trenni teinud, vaeva näinud ja teame, mis vigu me tegime ning loodetavasti suudame neid homme vältida,“ ütles ta.

MŠK Žilina kapten Tomaš Nemciki sõnul on oodata rasket mängu. „Levadia meeskonnas on palju häid ja osavaid mängijaid ning homne mäng osutub meile kindlasti raskeks, kuid loodame, et saame sellega hakkama,“ rääkis Nemcik.

Levadia keskendub homme Peetsoni sõnul eelkõige kaitsele ja alles seejärel rünnakule. Kaitsja hinnangul on Žilina ründajad teravad ja kiired. Lisaks märkis ta, et Levadia eelis on kodupublik.

Kui Levadial õnnestub homme ühe väravaga võita, ootab meeskondi esmalt lisaaeg ja seejärel vajadusel penaltiseeria. Eesti klubi mängijad on penalteid individuaalselt ka harjutanud.