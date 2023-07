Kurviliste teede legend Raido Rüütel: Rally Estonia võiks olla veelgi kiirem!

Autoralli MM-sarja kaks eesootavat etappi, Eesti ja Soome ralli on puhtalt kiiruse peale, nentis Ott Tänak läinud nädalal M-Spordi pressiteenistuse vahendusel. Ka tema tiimipealik Richard Millener rõhutas, et Rally Estonia on tänavuse hooaja üks kiiremaid võistlusi. Ent mis teeb ikkagi täna algavast võidukihutamisest ralli, kus meestel on gaasipedaal pidevalt põhjas? Õhtulehele aitas asja selgitada meie rallilegend Raido Rüütel.