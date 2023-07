Poolaga hüvasti jätnud Timo Tammemaa elas üle karjääri raskeima hooaja: ma polnud selleks oma peas valmis ja langesin auku

Tammemaa on oma karjääri jooksul alati mänginud suurt võrkpalli. Ta on neljakordne Eesti meister, sama palju tiitleid on tulnud ka Balti liigas. Välismaalt on näppude vahele jäänud kaks Belgia meistritiitlit ja Prantsusmaa liiga hõbe. Ka viimastel hooaegadel Asseco Resoviaga mängis ta Poola liigas tabeli esimese otsa kohtade nimel. Czarni Radomiga liitudes muutus aga kõik.