VIDEO | Jõudemonstratsiooni teinud Vingegaard astus suure sammu üldvõidu suunas: arvasin, et rattakompuuter ei tööta, sest see näitas nii suuri numbreid

Tuuri ainsal temposõidul sai Pogacar viivuks nautida liidrikohta, ent kui 26aastane Vingegaard finišeerus, oli vahe ilmne. Ta edestas sloveenist konkurenti minuti ja 38 sekundiga ning on nüüd üldarvestuses ees 1.48ga.

Seejuures ei teinud Pogacar ise sugugi viletsat esitust: ta sai teise koha ning edestas Belgia meistrit Wout van Aerti (Jumbo-Visma) rohkem kui minutiga ja oleks rajal peaaegu kätte saanud üldarvestuses neljandat kohta hoidva Carlos Rodrigueze (Ineos Grenadiers). Vingegaard oli lihtsalt omaette klassist. Ta juhtis sõitu algusest lõpuni ning igas vaheajapunktis oli edu aina suurem.

„Mu rattakompuuter näitas nii suuri numbreid, et arvasin, et see ei tööta,“ lausus Vingegaard pärast finišeerimist Prantsuse meediale.