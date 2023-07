Anett Kontaveit jätab Eesti publikuga hüvasti eriti uhkelt

22. juunil kurvastasid tennisesõbrad, kui Eesti esireket Anett Kontaveit teatas, et otsustab seljaprobleemi tõttu karjääriga lõpparve teha. Hiljaaegu toimunud Wimbledoni turniir jäi Kontaveidi viimaseks profitasemel, kuid täna selgus, et ootamas on veel üks matš. Nimelt jätab Kontaveit karjääriga lõplikult hüvasti Tallinnas ning uhket tennisesõud saab näha juba 11. novembril Tondiraba jäähallis.