Heiki Nabi vaatab Budapesti võistluse järel koormused üle: „Kõik tuleb visalt, aga läheb paremaks.“

„Sportlasena peab ikkagi eelkõige enda enesetundest lähtuma, ei ole mõtet juurde panna, kui ei jaksa. Muutunud on see, et kui muidu taastusin kolm päeva, siis nüüd läheb selleks viis-kuus päeva, mis on muidugi asjaolusid arvestades loomulik,“ sõnas Heiki Nabi.