HEA TÖÖ! 18aastane ründaja lõi ühe puutega Eesti Türgi vastu viigini

Palju ei tõotanud ka teise mängu algus, sest 32. minutil kaotas Tartu Tammeka kaitsja Rahel Repkin palli ja Ece Türkoglu lõi türklannad kiirelt ette. Kuus minutit hiljem oli seis juba 0 : 2, sest skoori tegi Busem Seker.

Avapoolaja lõpus saatis aga FC Flora ründaja Lisette Tammik osavalt palli peaga posti kõrvale ja vähendas kaotusseisu. Ootamatuks kangelannaks kerkis aga oma teises koondisemängus (esimeses sekkus 90+4. Montenegro vastu) 86. minutil platsile tulnud HJK 18aastane ääreründaja Katrin Kirpu. Seda oma esimese pallipuutega.

„Vägev! Sõnu pole. Põhimõtteliselt viimase minuti värav, siiamaani alles jõuab kohale,“ rõõmustas avavärava löönud Tammik Soccernet.ee ülekandes. „Käisime koosolekul taktikalised nüansid üle ja analüüsisime, mis me esimeses mängus valesti tegime. Nüüd on vaja seda parandada, et me kohe esimeses mängus suure tahtejõuga peale läheksime.“

Oma värava puhul jäi ta rahule nii Mari-Liis Lillemäe hea tsenderduse kui enda löögiga. „Nägin, et tagumine nurk on vaba, aga ma ei saanud lööki väga suurt jõudu panna. Läksin täpsuse peale ja õnnestus. Meil oli palju häid võimalusi, kahju, et me rohkem ära ei löönud.“

Kirpu väravale tegi Tammik samuti priima eeltöö, kui saatis palli hea karistuslöögiga kasti. „Nägin, et esimene tsoon on vaba - karjusin tüdrukutele, et oodake ja siis rünnake täiega! Kirpu läks ilusti lõpuni.“