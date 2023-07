Kahe superratturi duelli otsustav vaatus. Rene Mandri: nii pika tuuri sees võib puhkepäev asja hoopis untsu keerata

Hea küll, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) hööveldas kuue etapiga 17sekundilise kaotusseisu Jonas Vingegaardi (Jumbo-Visma) vastu kümne peale, aga see on köömes, arvestades, et ainuüksi pühapäeval 15. etapil rügasid ratturid kokku 4500 meetri kõrgusele. Kaks kanget ületasid lõpujoone kõrvuti.

Endist rattaproffi, praegust Israel - Premier Techi meeskonna spordidirektorit Rene Mandrit Alpides nähtu ei üllatanud. „Mõlemad mehed on näidanud väga võrdset minekut,“ osutas ta. „Kui midagi juhtuma hakkab, siis tavaliselt kolmandal nädalal. Nii ka eelmisel aastal, kui Pogacar murdus Vingegaardi vastu.

Asja panevad paika kolmanda nädala mäed – kes paremini kestavad. Sel tuuril on kindlasti võtmesõnaks homne (tänane – M. T.) eraldistart, mis on väga spetsiifiline – peale puhkepäeva tuuri sees. Kuidas organism reageerib? Kui palju suudab keegi end häälestada? Tihtipeale arvatakse, et sportlane taastub puhkepäeval, aga nii pika tuuri sees võib see hoopis untsu keerata. Organism jookseb kinni, sest on harjunud kogu aeg koormust peale saama, aga järsku ei saa. Puhkepäev on hea pigem vaimselt, saab võidusõidurutiinist välja.“

Vingegaardi ja Pogacari erakordsed etteasted tõusudel on tõstatanud taas iidse dopinguküsimuse. Uurisime Mandrilt nii selle kui ka temposõidu favoriidi, tippmeeskondade taktikate ja tänavuse tuuri üldiste tendentside kohta.