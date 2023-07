Ragnar Klavanist saab mängiv president: „Selle otsuse juures ei ole mingisuguseid isiklikke ambitsioone.“

Uhke karjääriga Klavan käis viimati Eesti meistriliigas platsil mullu 3. septembril Paide linnameeskonna eest. Hooaja lõpu nurjas kehv tervis.

„Peale viimast ametlikku mängu võtsin endale mõtlemisaja, et mida edasi teha. Kui alustasin enne hooaega Tallinna Kaleviga jaanuaris väikestlaadi treenimist oli selge, et kui keha võimaldab ja kõik muu sobitub, siis tahaks Kalevi eest peale tulla. Peamine põhjus, miks seda otsust nii kaua vaagisin, seisnes mõttel, et milline on minu kõige suurem kasutegur Tallinna Kalevile just praeguses ajahetkes. Selle otsuse juures ei ole mingisuguseid isiklikke ambitsioone, pean tähtsaimaks seda mis oleks kõige parem Tallinna Kalevile,“ selgitas Klavan klubi kodulehel avaldatud intervjuus.

Kalevi tänavune hooaeg on kulgenud väga hästi. Liigatabelis hoitakse 20 mängu järel 28 punktiga neljandat kohta, vaid punktiga ees on Pärnu Vaprus, kes on laupäeval nende järgmine vastane. Meistrivõistluste esikolmik pääseb tuleval suvel eurosarja, neljandal avaneb võimalus juhul, kui karika võidab mõni medalimeeskond.

„Ma ei tahaks olla selline pessimist, kes ütleb, et meil ei ole mingit võimalust,“ kommenteeris Klavan Kalevi eurošansse. „Praeguseks on mängitud 20 vooru ning me oleme päris tublid olnud. Miks see ei võiks jätkuda? Teistpidi ei ole ma ka selline mees, kes ütleb, et nüüd kindlasti läheme sajaga selle peale välja. Me teame, et kui selline pool ime peaks juhtuma, siis see on kõikide asjaolude kokkulangemisel ja hea õnne korral teostatav. Kindlasti lähme oma õnne püüdma. Seda tunneb ka meeskond ning sellest tekib enesekindlus.“

Klavan ise ei kipu tingimata platsile, vaid talle sobib ka toetav roll pingil. „Kuna hooaeg on alles poole peal ning meie pink ei ole niivõrd pikk kui mõnel teisel Premium liiga klubil, siis on vajalik suurendada meeskonna sügavust. Kindlasti neid mänguminuteid koguneb, kuid me oleme selle klubi loonud selleks, et anda noortele võimalus,“ ütles ta ja lisas, et täiskohaga treeningutele pühendumine võtab paratamatult ära jõudu tegeleda presidendirolliga.