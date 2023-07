UUS VALITSUSAEG: Alcaraz tõukas Wimbledoni finaalis Djokovici troonilt ja haaras suurelt kolmikult teatepulga endale

Esialgu ei viidanud sellele muidugi mitte miski. Alcaraz paistis olevat selgelt ülehäälestanud ja tundus, et kuu aega tagasi Prantsusmaa lahtiste poolfinaalis saadud kaotus on tal veel mõtetes. Hispaanlane proovis igasuguseid imevigureid ning lüüa palli nii tugevalt ja täpselt joonte peale, et need lendasid pahatihti pikaks auti. Djokovic ei olnud sunnitud tegema äralööke, sest Alcaraz eksis enamasti ise. Nii pääseski serblane kiirelt 5 : 0 ette ja võitis avaseti lõpuks seisuga 6 : 1.