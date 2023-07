Norras võidutsenud Tattar: olen õnnelik, et see on läbi, aga seekord mõtlen seda ka päriselt

Tattar läbis kolm ringi kolme võistluspäeva jooksul 189 viskega (63; 61; 65), mis on 6 alla par'i. Viimasel korvil said nii tema kui ka Gannon kirja bogey.

Tattar tunnistas, et viimasel võistluspäeval oli ameeriklannas konkurent temast parem. „Olen väga õnnelik, et see on läbi. Tunnen, et ütlen seda alati, aga seekord ka mõtlen seda. [Turniir] oli nii intensiivne ja täna polnud mu parim päev. Missy mängis palju paremini. Olgem ausad, tema kaugvisked olid täna palju paremad kui minu omad. Aga püsisin kuidagi [võiduheitluses] sees. Motiveerisin end lõpuni mitte alla andma,“ lausus Eesti kettagolfar võistluse järel.