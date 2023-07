Eesti striimer Carms külastas TwitchConi: nii suurt üritust pole varem näinud

„Kindlasti on ürituse näol tegemist suurepärase võimalusega kõigi sisuloojate jaoks, kes Twitchi platvormil tegutsevad, et tutvuda platvormi arengutega ja näha teisi maailmakuulsaid striimereid, nendega suhelda ja kontakte luua. Tavainimese jaoks seisneb ürituse väärtus kindlasti selles, et on võimalik enda lemmiksisuloojaga kohtuda, pilti teha ja mõtteid vahetada,“ sõnas Peussa.



Tema sõnul hakkas teisi maailmakuulsaid striimereid vaadates kohe silma, et mõnedel on kaasa võetud terved meeskonnad inimesi, kes aitavad neil filmida ja sisu luua. Paljud, sealhulgas Carmen ise striimis üritusel toimuvat mõistagi Twitchi platvormil. Kuigi eestlasi kohapeal näha ei olnud, sai Carmeni sõnul suheldud näiteks Inglismaal elava Kanadalasega, kes Carmenit Twitchis vaatab.