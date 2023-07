Venemaa sportlastel ei lubata sõda hukka mõista: see on järjekordne anglosakside alandus!

ROK ei ole veel küll ametlikult kinnitanud, kas Venemaa ja tema kannupoisi Valgevene sportlased lubatakse neutraalsete (st nende riikide sümboolikat olümpial demonstreerida ei tohiks – toim) sportlastena 2024. aasta Pariisi olümpiale, kuid venelased mõtlevad juba usinalt, kuidas ROKi tingimuste valguses toimetada. Lisaks sõja hukka mõistmisele – seda on tegelikult formuleeritud ka nii, et sportlane ei tohi aktiivselt sõda toetada – on välistatud ka Venemaa sõjaväe või õiguskaitseorganitega seotud atleetide lubamine rahvusvahelistele võistlustele.

„Loomulikult loodame alati olümpiamängudele kutse saada, me ise ei keeldu millestki ja oleme väga õnnelikud, kui meie sportlastele antakse võimalus võistelda," rääkis Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS 2014. aasta Sotši taliolümpia- ja paraolümpiamängude president ja tegevjuht, praegune Venemaa asepeaminister Dmitri Tšernõšenko.

„Kuid küsimus on selles, et mille vastu me [selle kutse] peame vahetama? Ja muidugi, see meile ei sobi. Nendele alandustele lisaks, millega anglosaksid on juba lagedale tulnud – et peame võistlema neutraalse lipu all ja ilma hümnita – ütlevad nad nüüd, et peate meie otsuse (st Ukraina vastu peetava sõja – toim) avalikult hukka mõistma. Loomulikult, sellega me nõus ei ole!“

Näiteks Venemaa sõudjad otsustasidki mitte minna Bulgaarias algavale sõudmise U23 vanuseklassi MMile, kuna nad keeldusid allkirjastamast rahvusvahelise sõudeliidu poolt välja töötatud neutraalsete sportlaste deklaratsiooni. Õigemini tegi selle otsuse Venemaa sõudeliit, kuid selle presidendi Aleksei Svirini väitel toetasid seda nii sportlased kui ka treenerid.

Svirini sõnul esitati rahvusvahelisele sõudeliidule ettepanek teha deklaratsiooni teksti kohandusi, et järgida olümpiahartat ja spordi ausust.

„Eelkõige puudutas see seda, mis on seotud sportlaste suhtumisega Ukraina sõjalisse erioperatsiooni, kuna see on poliitika, mitte sport,“ pani Svirin käima venelaste tuntud plaadi. „Kuid meile saabus vastus, et deklaratsiooni vorm on eelnevalt kinnitatud rahvusvahelise föderatsiooni täitevkomitee poolt ja selles ei saa midagi muuta.“

Kas Venemaa sõudjad jätavad deklaratsiooni tõttu [kui seda ei muudeta] minemata ka septembri alguses Belgradis peetavale täiskasvanute MMile, pole Svirini sõnul veel otsustatud.