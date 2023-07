Iirimaa naiskond lahkus staarmängija haiglasse rammimise järel platsilt, jõhkarditest vastastel jäi õigust ülegi

Viimaseks piisaks Iirimaa karikasse oli see, kui niigi mitmeid karme sissesõite teinud kolumbialannad võtsid ette poolkaitsja Denise O'Sullivani. Jalale suure verevalumi saanud iirlannade üht võtmemängijat ootas ees sõit haiglasse, kusjuures alguses oli kartus, et teda ootab ees pikk vigastuspaus ja MMist eemale jäämine. Uuringud siiski mingit murdu ega rebendit ei tuvastanud ja nii avaldas naiskonna peatreener Vera Pauw lootust, et eeloleval neljapäeval peetavaks MMi avamatšiks Austraalia vastu on O'Sullivan taas rivis.

„Ta läks haiglasse ja meil on endiselt lootust, et ta saab turniiriks mängukorda,“ vahendas Pauwi öeldut The Guardian. „Kuid seal oli oht suureks vigastuseks. Arstid kartsid seda veel eile õhtul, kuid röntgen näitas, et lootust on. Pehmete kudede vigastuste korral on esimesed 48 tundi kõige olulisemad. See, et ta sai selle löögi hüppeliigesest kõrgemale, on hea. Me oleme lootusrikkad, kuid midagi lõplikult kindlat ei saa veel öelda. Eile õhtul mõtlesime, et see võib läbi olla.“