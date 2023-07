MMi musta hobuse mänguvankrit veavad NBA meister, kibeda käega punktimasin ja korvialune Koljat

Kanada korvpallikoondis on osalenud senisest 18 MMist 14-l, ent medalile pole kunagi jõutud. Parimal juhul on kahel korral oldud kuuendad (viimati 1982. aastal) ning näiteks eelmisel, 2019. aastal Hiinas peetud finaalturniiril lepiti kõigest 21. kohaga.

Ent vahepealsetel aastatel on Kanadas esile kerkinud väga tugev plejaad andekaid mängumehi, kellest nii mõnigi on ka NBA kõige säravamate tegijate seas.

Just tagaliinist tõotabki kujuneda MMil Kanada suurim trump: lisaks Murrayle ja Gilgeous -Alexanderile kuuluvad sinna ka Nickeil Alexander-Walker (Minnestota Timberwolves), RJ Barrett (New York Knicks), Dillon Brooks (Houston Rockets), Lu Dort (Oklahoma City Thunder), Cory Joseph (Golden State Warriors) ning Kevin Pangios (Milano Olimpia). Eesliinis kannavad suurimat raskust Kelly Olynyk (Utah Jazz), Oshae Brissett (Boston Celtics), Dwight Powell (Dallas Mavericks) ning Zach Edey. Viimane esindab küll veel Purdue ülikooli, kuid lõi mullusel hooajal USA kolledžikossu individuaalsete auhindade jagamisel laua puhtaks ning kõige krooniks nimetati ta ka hooaja parimaks mängijaks. 2.24 pikk tsenter viskas mängus keskmiselt 15,4 punkti ja hankis 8,3 lauapalli.

Hispaanlase Jordi Fernándezi juhendatavast koondisest on siiski puudu ka üks väga oluline lüli: Golden State Warriorsi jõuline äär Andrew Wiggins osales isiklike murede tõttu lõppenud NBA põhihooajal vaid 37 mängus ning ka koondise esindamisest on ta seekord otsustanud loobuda. Märkimisväärsemad eemalejääjad on veel Bennedict Mathurin (Indiana Pacers), Brandon Clarke (Memphis Grizzlies) ja Chris Boucher (Toronto Raptors).

25. augustilJaapanis, Indoneesias ja Filipiinidel algaval MMil mängib Kanada ühes alagrupis Prantsusmaa, Liibanoni ja Lätiga. Nagu sotsiaalmeedias teada antakse, on Kanada kossutiimil MMil vaid üks eesmärk (eks siis ilmselgelt kuldmedal), kuid väiksem eesmärk on ilmselt see, et olla turniiri lõpuks vähemalt paremuselt teine Ameerika maailmajao sats – see annaks neile pileti Pariisi olümpiamängudele.