Tänak: pingutasime kõvasti, et meil läheks Rally Estonial võimalikult hästi

Mäletatavasti osales ta eelmisel nädalavahetusel Lõuna-Eesti rallil, mis oli eesootavale MM-etapile heaks soojenduseks. „Meie ettevalmistus oli küllaltki intensiivne. Tegime etapieelse testi ning osalesime seejärel väiksel rallil. Seega oleme kõvasti pingutanud, et meil Eestis võimalikult hästi läheks. Loomulikult on järgmisel kahel etapil kõige tähtsam sooritusvõime, seega teeme kõik, et see oleks võimalikult hea. Saame näha, kui lähedale me teistele jõuame,“ ütles Tänak oma tiimi pressiteate vahendusel.

Kuigi eestlane jääb kuus etappi enne hooaja lõppu Toyota sõitjast Kalle Rovanperäst maha 42 punktiga, kavatseb ta tiitli nimel võidelda lõpuni. “Hooaja teine pool on alanud ning kindlasti ei kavatse me tiitliheitlusest lahti lasta. Tunnen, et peame taset tõstma ja kõik mängu panema. Vahe soome ralliga on väike, seega kui Eestis midagi korralikult ei tööta, tuleb meil kohe tegutsema hakata. Aga loodetavasti on juba seal kõik heal tasemel.“

M-Spordi pealik Richard Millener ütles, et Rally Estonia kuulub tänavu meeskonnale olulisimate MM-etappide sekka. „Võrreldes Keenia etapiga ootab meid Eestis täiesti teistsugune katsumus. See on hooaja üks kiireimaid etappe ja tänavu on see meile ka üks kõige olulisemaid – Oti koduralli. Teame, et meil on seal terve nädalavahetuse jooksul Eesti fännide suur toetus. Andsime endast parima, et olla võimalikult hästi valmis: tegime etapieelse testi ja osalesime Lõuna-Eesti rallil. Oleks fantastiline, kui Otil läheks kodumaal hästi, see on loomulikult ka meie eesmärk. Usun ka, et Pierre[-Louis Loubet] on heas seisus, olles viimased kolm aastat saanud häid kogemusi. Eesti on väga ilus ja imeline maa ning ei jõua ära oodata, millal saan sinna minna,“ lausus ta.

Teine M-Spordi piloot, prantslane Pierre-Louis Loubet tahab samuti teha Eestis tugeva esituse.

„Sellise ralli eel tuleb teha palju muudatusi. See on peaaegu Keenia ralli ja mõnede teiste karmimate etappide vastand. Eeldame, et Eestis on teed väga puhtad ja kiired. Muudame oluliselt auto seadistust. Ootan seda väga, kindlasti on see hooaja üks nauditavamaid etappe. Kiirus on suur nii sirgetel kui ka kurvides – see on suurepärane etapp Rally1 masinate võimsuse näitamiseks. Püüame seda nautida ning loodetavasti saavutame hea tulemuse!“