ÕL ESPOOS | EMil pronksi võitnud Enoki vanemad: pärast sündimist Pippi ei kõndinud, vaid hakkas kohe jooksma!

See on medali säravam pool, mida näeb publik. Kuid vaid lähedased teavad, milline on medali varju jääv külg. Pippi Lotta isa Teet ja ema Karin rääkisid teise võistluspäeva alguses tribüünil Õhtulehe reporterile tütre sirgumisest hämmastava siirusega. Nad meenutasid nii positiivseid kui ka draamahõngulisi lugusid, mis peaksid puudutama igaühe hingekeeli.