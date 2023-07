Rovaperä: Rally Estonia kuulub mu lemmiketappide sekka

22aastane soomlane triumfeeris Eestis ka tunamullu, kui sai oma karjääri esimese etapivõidu. Kui Toyota ässal peaks õnnestuma nüüd esikoht saavutada, oleks see suur samm teise järjestikuse MM-tiitli suunas, sest praegu jääb hooaja lõpuni kuus etappi ning edu lähima jälitaja, tiimikaaslase Elfyn Evansi ees on 41 punkti.

„Rally Estonia on MM-kalendris kahtlemata mu lemmiketappide seas. Olen Eestis palju aega veetnud ning kiired ja sujuvad teed sobivad minu sõidustiiliga suurepäraselt. Mul on sellelt rallilt häid mälestusi ning olen seda alati nautinud. Isegi 2020. mil mul polnud veel palju kogemusi, suutsime võidelda poodiumikoha nimel. 2021. aasta oli väga eriline, sest sain siis oma esimese etapivõidu. Mullu mängis suurt rolli vihm ning loodan, et ka tänavu sajab natuke, sest lähme reedel esimesena teele. Nagu igal teisel rallil, on eesmärk püüda võitu, eriti siin, kus oleme varem olnud väga tugevad,“ ütles Rovanperä oma meeskonna pressiteate vahendusel.

Evans kõlas samuti enne Rally Estoniat küllaltki heatujuliselt – seljataha on jäetud mõned keerulisemad etapid, nagu näiteks juuni teises pooles toimunud Keenia ralli. „Tuleme Eestisse raskete ja küllaltki aeglaste rallide pealt ning meid ootavad ees tohutult kiired ja sujuvad kruusateed. Nendel etappidel on kõige tähtsam enesekindlus. Sõitjana tuleb usaldada legendi ning autos peab olema ka hea tunnetus, seega nägime eelmisel nädalal toimunud etapieelsel testil kõvasti vaeva, et kõik paika saada. Loodetavasti tunneme end kohe alguses hästi ning saame nautida sõitmist, mis on sellisel rallil hästi esinemiseks võtmetähtsusega,“ sõnas ta.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala ootab sarnaselt sõitjatele Rally Estoniat põnevusega. „Eelmine etapp Keenias tähistas hooaja keskpunkti ning pärast seal saavutatud imelist tulemust näitab meie eduseis nii sõitjate kui ka tootjate arvestuses, et oleme siiani tegutsenud suurepäraselt. Muidugi tahame jätkata oma head vormi ka Eestis ja Soomes, kus on põhirõhk sooritusvõimel. Siin on sõitjatel vaja teistsugust mõtteviisi võrreldes eelmiste etappidega: võitmiseks tuleb hakata esimese kiiruskatse esimesest kurvist alates suruma. Olime Eestis tugevad aasta tagasi, kuid oleme näinud jätkuvalt kõvasti vaeva, et olla sellistel rallidel veelgi paremad. Suurepärane, et saime autot uuendada. Meie sõitjad naudivad kiiretel teedel sõitmist ning ootame seda rallit väga.“