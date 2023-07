Eesti parima jalgpalluri karjäär on jätkumas Bulgaaria vanimas klubis

Nüüd on Tamme otsingud Õhtulehe andmetel jõudmas lõpule ja ta sõlmib lähipäevil lepingu Bulgaaria meeskonnaga Plovdivi Botev.

1912. aastal asutatud ja sealse rahvuskangelase Hristo Botevi järgi nii klubile kui selle staadionile (mahutab 18 777 pealtvaatajat) nime saanud Botev on Bulgaaria vanim tegutsev jalgpalliklubi. Auhinnakapis on kaks kodust meistritiitlit, kolm karikat ja üks superkarikas. Euroopa karikavõitjate karikasarjas on parimal juhul jõutud veerandfinaali (1963).