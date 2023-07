Viaplay uus juht asub kulusid kärpima. Kas see mõjutab ka Eesti koondise mängude ülekandeid?

Viaplay Group sai hiljuti uue tegvjuhi ja juhtkonna ning esimese ülesandena heitsid nad grupi tegevustele ja tulemuslikkusele peale kriitilise pilgu. Ning selle tulemusel antigi 13. juulil teada: varem avaldatud 2023. aasta majandusprognoos on tühistatud.

Viaplay Groupi uueks presidendiks ja tegevjuhiks nimetati 5. juulil Jörgen Madsen Lindemann, kes algatas koheselt kontserni tegevuste ülevaatamise. Selle üheks tulemuseks on 2023. aasta majandusprgnoosi tühistamine, sest ülevaadest koorus välja karm tõdemus: tulevaste tulude väljavaade on eelkõige grupi Põhjamaade äritegevuses oodatust oluliselt kehvem, kuna sisukulude kasvuga ei kaasne piisav tulude kasv ega kulude kokkuhoid. Lisaks Põhjamaadele ja Balitikumile tegutsetakse Viaplay voogedastusplatvormiga Poolas, Hollandis, USAs ja Kanadas. Viaplay Group on noteeritud ka Stockholmi börsil.

„Nagu 28. juunil teatati, võtab grupi uus juhtkond töösse laia valikut meetmeid, et vähendada tulude langust. Neid meetmeid esitletakse 20. juulil ja need hõlmavad käimasolevat koondamisprogrammi, programmi kärpimise algatusi, rahvusvaheliste tegevuste ja mittepõhivarade läbivaatamist ning arutelusid partneritega,“ seiasab pressiteates. Mida see täpsemalt Viaplay Baltikumi klientide jaoks võiks tähendada, pole praegu võimalik öelda, sest enne 20. juulit kontsern antud teemal täiendavaid kommentaare ei jaga.

Õhtuleht võttis Viaplay Groupi pressiteate valguses ühendust Eesti jalgpallillidu (EJL) arendusjuhi Mihkel Uibolehega, et uurida, kas see võib kuidagi mõjutada ka Eesti jalgpallikoondise mängude ülekandeid Viaplays, mis teatavasti jõuavad huvilisteni tasuta. Uibolehe sõnul pole kontsern EJL-iga sel teemal ühendust võtnud. Küll kordas ta üle EJLi varasema seisukoha, et nende jaoks oleks kõige enam meelt mööda see, kui koondisemänge kantaks üle Eesti rahvusringhäälingus. Uiboleht lisas, et praeguse seisuga midagi kardinaalselt siiski muutuda ei tohiks, kuna Eesti koondise mängude näitamisõigus Viaplays on seotud pikaajalise lepinguga.