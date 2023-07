ÕL ESPOOS | SUPER! Gedly Tugi võitis EMil hõbeda

Meeste 200 meetris sai Robin Sapar kirja 21,58, mis andis 31. koha. „Tuulemõõtja näitas küll, et 2,7 meetrit tagant, aga kuidagi raske oli joosta. Vorm läheb iga võistlusega paremaks, kuigi siin aeg seda ei näita. Samas oli see mu esimene individuaalne tiitlivõistlus, mis oligi mu eesmärk. Kokkuvõttes väga löödud pole, ehkki ootasin palju paremat aega,“ hindas Liivi Eeriku õpilane sooritust.

Naiste teivashüppe lõppvõistlus on alanud. Tingimused on keerulised ja algkõrgusest neli meetrit on avakatsel üle saanud vaid neli sportlast. Kahjuks ebaõnnestub avakatse ka Marleen Müllal, kuid teisel katsel alistab ta lati kenasti. Nelja meetrit ei suuda ületada inglanna Jade Spencer-Smith. Nii et konkurentsi on jäänud 12 sportlast.

Järgmine kõrgus on 4.15, mille Mülla ületab kohe avakatsel. Mülla ületab ka 4.30 esimesel katsel ja tõuseb liidriks. Siin on juba medalilõhna. Avakatsel alistab 4.30 ka sakslanna Sarah Franziska Vogel. Temal on puhtad paberid ja ta on nüüd uus liider. Mülla jätkab võistlust teisena. Kolmandana ületab 4.30 belglanna Elien Vekemans. Kolmandal katsel ületab 4.30 soomlanna Silja Andersson. Viiendana ületab 4.30 norralanna Kitty Friele Faye, kuuendana prantslanna Marie-Julie Bonnin ja seitsmendana prantslanna Lea Framauberret.

Mülla ajab kõrgusel 4.40 lati esimesel katsel maha. Sellest kõrgusest on jagu saanud Vekemans, Faye ja Bonnin. Müllal ebaõnnestub ka teine katse. Ta viis ühe katse kõrgusele 4.45, aga latt tuleb tellingutelt alla. Praegu on ta viiendal kohal, aga üks konkurent võib veel mööduda. Nüüd on selge - Mülla saab viienda koha.

Kulla võitis 4.50ga Bonnin, hõbeda 4.45 ületanud Vekemans ja pronksi 4.40ga Faye. „Eesmärk oli medal. Eks see viies koht on valus, aga ma andsin endast parima, see oli viimase aja edukaim võistlus,“ sedastas Mülla.

Samas veendus Eesti rekordi 4.55 omanik, et varu on korralik. „4.40-l oli hüpetel kõrgust küll. EMi eelne nädal oli kurnav, puhata pole saanudki,“ lausus ta.

Naiste kaugushüppe kvalifikatsioon käib. Enok astub esimese katse üle, aga kaks võimalust on veel. Lõppvõistlusele viib kindlasti tulemus 6.50. Kuid suure tõenäosusega 12 naist ennelõunal nii kaugele ei lenda ja edasi pääseb ka natuke kehvema tulemusega.