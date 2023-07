ÕL ESPOOS | Pronksmedali võitnud Enok: olen enda üle väga uhke

Enok hüppas esimesel katsel 6.01, mis tähendab, et suurem pinge on maas. Kahel järgmisel katsel saab sihtida väärtuslikke lisasentimeetreid. Hüppe ajal oli nulltuul.

Liider, hollandlanna Sofie Dokter sai esimesel katsel kirja vaid 5.93 ja teisel kohal olev soomlanna Saga Vanninen 6.02.

Enok hüppas teisel katsel vastutuulega 0,9 m/s 5.89. Loodame, et viimasel katsel maandub ta 6.20 kandis. Tuul on kauguses kõvasti vastu pööranud ja kõik piinlevad. Vanninen hüppas teisel katsel 5.83 ja Dokter 5.81.

Kolmandal katsel puhus Enokile vastutuul 2,3 m/s ja ta hüppas 5.91. Nii et täna jääb parimaks 6.01. Arvestades olusid, on see korralik tulemus. Vanninen hüppas viimasel katsel 5.80 ja Dokter oma parima 5.95.

Viie ala järel on Enok 4402 punktiga kolmas, mis tähendab, et ta liigub kindlalt pronksmedali kursil. Juhib Vanninen 4682 silmaga, Dokter kaotab talle üheksa punktiga.

B-grupi odavise, kus osaleb ka Enok, pidi hakkama kell 18.20, aga Espoos on pool tundi sadanud paduvihma ja sportlased istuvad varju all ega saa etteasteks valmistuda. Nüüd teatasid korraldajad, et võistlusega üritatakse alustada kell 19, kuigi vihma endiselt sajab.

Lõpuks on odavise alanud. Vanninen viskas avakatsel 42.30 ja Dokter 38.48. Enoki esimesel katsel lendab oda sektorist välja. Dokter viskab teisel katsel 38.60, aga Vanninen põrutab 45.93. Enok viskab teisel katsel 43.75, mis tähendab, et suurem pinge on maas!