ÕL ESPOOS | Medalikursil liikuv Enok: päev enne siia tulekut oli ige täiesti paistes. Kodus tulid pisarad silma ja mõtlesin, kuidas ma nii võistlema lähen!

„Lootsin muidugi paremat tulemust, aga närv oli seekord kuidagi päris suur, võib-olla see tegi oma töö,“ rääkis Tiina Toropi õpilane, kelle isiklik tippmark on 11,54. „Üldiselt tuleb rahul olla. Arvan, et 11,64 pole kõige kehvem aeg. Mul ei ole põhjust pead norgu lasta.“

Poolfinaalis kordas Kivikas isiklikku rekordit 11,54 ja saavutas kokkuvõttes 15. koha. „Ma ei uskunud, et 11,64ga poolfinaali saab,“ põikas ta sissejuhatuseks hommikusse. „Arvasin, et poolfinaali hind on natuke kõrgem. Aga sain ja mul on selle üle väga hea meel. Poolfinaali pääsemine oligi mu eesmärk.“