ÕL ESPOOS | Kuidas läheb seitsmevõistluses pronksi võitnud Enokil kaugushüppes?

Kolmandal katsel puhus Enokile vastutuul 2,3 m/s ja ta hüppas 5.91. Nii et täna jääb parimaks 6.01. Arvestades olusid, on see korralik tulemus. Vanninen hüppas viimasel katsel 5.80 ja Dokter oma parima 5.95.

Viie ala järel on Enok 4402 punktiga kolmas, mis tähendab, et ta liigub kindlalt pronksmedali kursil. Juhib Vanninen 4682 silmaga, Dokter kaotab talle üheksa punktiga.

B-grupi odavise, kus osaleb ka Enok, pidi hakkama kell 18.20, aga Espoos on pool tundi sadanud paduvihma ja sportlased istuvad varju all ega saa etteasteks valmistuda. Nüüd teatasid korraldajad, et võistlusega üritatakse alustada kell 19, kuigi vihma endiselt sajab.

Lõpuks on odavise alanud. Vanninen viskas avakatsel 42.30 ja Dokter 38.48. Enoki esimesel katsel lendab oda sektorist välja. Dokter viskab teisel katsel 38.60, aga Vanninen põrutab 45.93. Enok viskab teisel katsel 43.75, mis tähendab, et suurem pinge on maas!

Kolmandal katsel viskab Vanninen 46.55, Dokter 41.82 ja Enok 43.09. Pärast kuut ala juhib Vanninen 5475 punktiga, teine on Dokter 5375 ja kolmas Enok 5141 punktiga. Neljas on poolatar Julia Slocka 5056 silmaga. Poolatari ja eestlanna 800 meetri jooksu rekordid on üsna sarnased, Slockal 2.17,31 ja Enokil 2.17,36. Nii et võib öelda, et meie sportlane on pronksmedalist kahe staadioniringi kaugusel.

Meeste teivashüppe kvalifikatsioon lükati homme hommikule kella kümneks, nii et Haamer peab oma sooritusi veel ootama.

Gedly Tugi. Foto : Robin Roots