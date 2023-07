ÕL ESPOOS | Kui teravalt alustab EMil seitsmevõistlust medalisoosik Enok?

Juba kell 9.40 alustab vasaraheitjate A-grupp, kus kuuendana läheb heitepuuri Eesti esindaja Annika Emily Kelly, kelle hooaja tippmark ja isiklik rekord on 61.04.

Kvalifikatsiooninorm on 66.00, mida hommikul ei suuda täita isegi päris tugevad heitjad, ent lõppvõistlusele pääseb kindlasti vähemalt 12 sportlast.

Kelly tulemus on stardinimekirjas kõige nõrgem, kuid tema puhul ongi olulisim väärtuslike kogemuste hankimine. Ta on varemgi noorte ja juunioride tiitlivõistlustel osalenud ja tulevikuks innustust saanud.

22aastane Kelly, kelle vend Adam Paul on Eesti meeste esinumber, sündis ja sirgus tippsportlaseks USAs. Vahvate kergejõustiklaste ema on eestlanna ja isa ameeriklane.

Kell 10.25 algavad 100 meetri eeljooksud, kust poolfinaali pääsevad iga jooksu kolm parimat ja lisaks neli veel aegade põhjal. 10.37 kummardub kolmandas eeljooksus kuuendal rajal stardipakkudele Ann Marii Kivikas, kelle hooaja tippmark ja isiklik rekord on 11,54. Tema treener Tiina Torop usub, et hoolealune suudab heades tingimustes teha senise karjääri parima etteaste.

Kell 10.40 alustab teivashüppaja Marleen Mülla etteastet A-grupis. Kindlasti pääsevad finaali need, kes ületavad 4.30. 22aastane rakverlanna püstitas veebruaris USAs Eesti absoluutse rekordi 4.55 ja tema välihooaja tippmark on 4.49. Nende tulemustega on ta EMi pingereas vastavalt esimesel ja teisel kohal.