ÕL ESPOOS | Enok kindlustas kaugushüppega EMi kolmandat kohta ja liigub kindlalt poodiumile

Kokkuvõttes sai Turban 14. koha, lõppvõistlusele viis 1.81. „Eks ikka on natuke kahju, aga samas andsin täna oma parima, ju siis sellest ei piisanud. Üldiselt oli tunne väga hea. Arvan, et hakkasin 1.81-l pisut üle mõtlema ja üle pressima. Oleks pidanud kergemalt võtma, see tulemus on mul jalas olemas.“