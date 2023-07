ÕL ESPOOS | Enok hoiab enne 800 meetri jooksu EMi pronksist kinni

Kolmandal katsel viskab Vanninen 46.55, Dokter 41.82 ja Enok 43.09. Pärast kuut ala juhib Vanninen 5475 punktiga, teine on Dokter 5375 ja kolmas Enok 5141 punktiga. Neljas on poolatar Julia Slocka 5056 silmaga. Poolatari ja eestlanna 800 meetri jooksu rekordid on üsna sarnased, Slockal 2.17,31 ja Enokil 2.17,36. Nii et võib öelda, et meie sportlane on pronksmedalist kahe staadioniringi kaugusel.