ÕL ESPOOS | Enok alustas EMi kahe isikliku rekordiga, Mülla jõudis finaali ja Kivikas poolfinaali

Seitsmevõistluse kõrgushüpe käib hoogsalt ja Enok on ületanud kõik kõrgused avakatsel. Seega on ta alistanud 1.62, 1.65, 1.68 ja 1.71. Enok ületas ka 1.74 esimesel katsel ja andis sellest tarzanliku häälitsusega üle staadioni teada. 1.77 esimesel katsel ei alistunud, ent teisel katsel sai ta sellest kindlalt üle ja nii on isiklik rekord sündinud. Kõrgusel 1.80 ei jää latt avakatsel tellingutele pidama, ka teisel katsel ei õnnestu latti ületada. Enoki tulemuseks jääb 1.77, mida on kaks sentimeetrit rohkem kui isikliku rekordi graafikus. Kõrgushüppega teenis ta 25 plusspunkti.

Kahe alaga on Enok kogunud 1912 punkti ja kaotab oma rekordi graafikule ainult 18 silmaga ning on pingereas neljandal kohal. Juhib Dokter 2078 punktiga. Teisena jätkab Vanninen 1991 ja kolmandana šveitslanna Katelyn Adel 1912 silmaga.

Mülla alustas teivashüppes kõrgusel 4.00 ja ületas selle avakatsel. 4.10 esimesel katsel ei alistunud, aga teisel kindlalt üle. Mülla ületas ka 4.20 esimesel katsel. Nii et seis on hea. Teivashüppes piisas finaali ehk 12 hulka pääsemiseks 4.20st. Seega on Mülla laupäeval taas areenil.

„Viimases trennis pikendasin hoojooksu 16 sammu peale, sest 14ga teibad ei töötanud. Teisipäeval hüppasime siin koos Eerikuga (Eesti meeste esinumber Haamer - D.T.). Siis võtsingi vastu selle otsuse ja muutsin hoojooksu pikemaks. Tegin trennis veel kolm katset ja kõik sujus. Praegu on täiesti teine hingamine - teibad liiguvad ja jooks on kiire. Tunne on hea,“ lausus ta.

Pärast USAst tulekut võttis Mülla kasutusele uued teibad ega saanud nendega pikka aega sina peale. Juuni lõpus jäi ta Poolas võistkondlikul EMil tulemuseta ja Eesti noorsooklassi meistrivõistlustel piirdus nelja meetriga.

„Olen iga võistlusega paremaks läinud. Nüüd võib teibaid isegi puudu jääda. Pean laskma Rakverest ühe teiba juurde tuua. Jätsin oma kõige tugevama teiba koju. Mõtlesin, et seda pole vaja, seni ei saanud isegi kõige nõrgemat teivast tööle.“

Homme võib Mülla natuke puhata. „Mul on perekond siin. Täna õhtul läheme ja teeme midagi koos. Homme kergelt liigutan ja laupäeval on jälle minek,“ sedastas ta.