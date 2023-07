ÕL ESPOOS | Enok alustas EMi kahe isikliku rekordiga, Kivikas sprintis poolfinaali

Seitsmevõistluse kõrgushüpe käib hoogsalt ja Enok on ületanud kõik kõrgused avakatsel. Seega on ta alistanud 1.62, 1.65, 1.68 ja 1.71. Enok ületas ka 1.74 esimesel katsel ja andis sellest tarzanliku häälitsusega üle staadioni teada. 1.77 esimesel katsel ei alistunud, ent teisel katsel sai ta sellest kindlalt üle ja nii on isiklik rekord sündinud. Kõrgusel 1.80 ei jää latt avakatsel tellingutele pidama, ka teisel katsel ei õnnestu latti ületada. Enoki tulemuseks jääb 1.77, mida on kaks sentimeetrit rohkem kui isikliku rekordi graafikus.